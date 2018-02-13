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13.02.2018 10:00

Soyağacı sorgulama için tarih verildi

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Soyağacı sorgulama için tarih verildi
e-Devlet üzerinden yapılan, vatandaşların yoğun ilgisini karşılamayıp erişime kapatılan ve günlük kota geleceği belirtilen soyağacı sorgulamanın en geç 1 hafta içerisinde tekrar hizmette olacağı bildirildi.

Hürriyet'in aktardığına göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,  sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. 

Müdürlükten üst düzey bir yetkili de “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi sözkonusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

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