Sosyal medyayı sallayan taciz iddiası Meclis gündeminde!

Bir Ekşi Sözlük yazarının ailesine yönelik tacizi anlattığı yazısından sonra gelen tepkiler sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Altıok'un açıklamaları ve soru önergesi şöyle; ,

Ekşi Sözlük yazarı olan bir avukatın, annesini taciz ve tehdit eden F.M.İ. adlı kişiyle ilgili defalarca suç duyurusunda bulunmuş olmasına rağmen tehdit ve tacizlerin önüne geçememesi sonrası isyan ettiği yazıyla ilgili binlerce tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve Ekşi Sözlük yazarları, suç duyurusunda bulunulmasına ve koruma kararına rağmen F.M.İ.’nin rahatça tacizlerini, tehditlerini sürdürebilmesine ve önlem alınmamasına isyan etti.

Altıok, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, mağdur kadın hakkında koruma kararı verilmesine rağmen 4 ay boyunca taciz ve tehditlerin artarak devam ettiğini belirterek “Bahsi geçen F.M. İ. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve aradan 4 ay geçmesine rağmen bu şahıs hakkında neden herhangi caydırıcı bir işlem yapılamamıştır? Cezalandırılması için mutlaka cinayet mi işlemesi gerekmektedir?” diye sordu.

Zeynep Altıok'un, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 2017/141711 numaralı suç duyurusu sonrasında 2017/402 karar ve tarih numaralı koruma kararı alınmasına rağmen bahsi edilen kişinin tehdit ve tacizlerini sürdürmeye devam ettiğini ifade ettiği önergesinde sorduğu sorular şu şekilde;

- Bahsi geçen F.M. İ. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve aradan 4 ay geçmesine rağmen bu şahıs hakkında neden herhangi caydırıcı bir işlem yapılamamıştır? Cezalandırılması için mutlaka cinayet mi işlemesi gerekmektedir?

– İlgili kişinin tehdit ve tecavüzleri nedeniyle koruma kararı verilen mağdur ve ailesi ne şekillerde ve nasıl korunmaktadır? Korunuyorsa bahsi geçen kişi rahatlıkla bu insanları koruma kararından sonra defalarca nasıl tehdit edebilmektedir?

– Bu kişi hakkında koruma kararı bulunan kadının adres ve iletişim bilgilerine rahatlıkla nasıl ulaşabilmektedir?

– Kadın cinayetlerinin her yıl arttığı ve alınan önlemlerin ve mevcut yasaların yeterli olmadığı göz önünde bulundurulduğunda kadınların şiddete uğramaması ve cinayete kurban gitmemesi için ne tür çalışmalar yapmayı düşünmektesiniz?

– 2002 ila 2017 yılları arasında kaç kadın koruma için başvuruda bulunmuş, kaçı hakkında koruma kararı verilmiştir?

– Koruma kararı verilen kadınlardan kaçı şiddet görmüş kaçı cinayete kurban gitmiştir?

– Tecavüz, taciz, şiddet ve cinayet suçlarından 2002 ila 2017 yılları arasında kaç kişi hakkında şikayette bulunulmuş, kaç kişi hüküm giymiş ve hüküm giyenlerden kaçı iyi hal indirimi almıştır?

F.M.İ.’nin Ekşi Sözlük’te de paylaşılan taciz ve tehdit mesajları: