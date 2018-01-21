Sosyal medyaya operasyon: 18 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.
Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.
Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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