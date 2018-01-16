Sosyal medyada Rıdvan Akar kampanyası

Beşiktaş taraftarı, Türkiye medyasının en saygın isimleri arasında yer alan ve "Beşiktaş'ın Dervişi Süleyman Seba" belgeseline de imza atan Rıdvan Akar 'ı "İletişim Direktörü" görevine dönmesi için kampanya başlattı.

Twitter'da #RıdvanAkarGörevineGeriDönmeli hashtag'i ile tweet atan taraftar, sosyal medyada bir süre gündem oldu.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Akar, Twitter hesabından galibiyeti kutlayarak,, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweetini paylaşmıştı. Trabzonsporlu bazı taraftarın tepkisine hedef olan Akar, yine Twitter hesabından "Yeni stat' deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim" mesajını paylaşmıştı.

Daha sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğine dair açıklama yayınlanmış Beşiktaş'ın resmi sitesinden şu açıklama yapılmıştı:

"İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz."