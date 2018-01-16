  • BIST 112.159
  • Altın 163,706
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,6593
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
16.01.2018 03:55

Sosyal medyada Rıdvan Akar kampanyası

»
Sosyal medyada Rıdvan Akar kampanyası
Beşiktaş taraftarı, Türkiye medyasının en saygın isimleri arasında yer alan ve "Beşiktaş'ın Dervişi Süleyman Seba" belgeseline de imza atan Rıdvan Akar 'ı "İletişim Direktörü" görevine dönmesi için kampanya başlattı.

Twitter'da #RıdvanAkarGörevineGeriDönmeli hashtag'i ile tweet atan taraftar, sosyal medyada bir süre gündem oldu.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Akar, Twitter hesabından galibiyeti kutlayarak,, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweetini paylaşmıştı. Trabzonsporlu bazı taraftarın tepkisine hedef olan Akar, yine Twitter hesabından "Yeni stat' deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim" mesajını paylaşmıştı.

Daha sonra Beşiktaş'tan Rıdvan Akar'ın görevine son verildiğine dair açıklama yayınlanmış Beşiktaş'ın resmi sitesinden şu açıklama yapılmıştı:

"İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi15 Ocak 2018 Pazartesi 15:42
  • İmza törenindeki Çinli ismin kim olduğu ortaya çıktı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:07
  • Beşiktaş Boyko'yu gönderiyor15 Ocak 2018 Pazartesi 14:32
  • Rıza Çalımbay gündemlerindeki isimleri açıkladı15 Ocak 2018 Pazartesi 13:11
  • Okan Buruk: Travmayı atlattık15 Ocak 2018 Pazartesi 12:54
  • Arda Turan Başakşehir'de ilk idmanına çıktı! Emre'den yakın ilgi15 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
  • Fikret Orman canlı yayında bombayı patlattı15 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
  • Arda Turan Galatasaray'a neden gelmediğini açıkladı15 Ocak 2018 Pazartesi 11:08
  • 3 büyüklerde FETÖ operasyonu15 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
  • Galatasaray'dan Arda Turan’a gönderme15 Ocak 2018 Pazartesi 08:22
    • FOTO GALERİ
    • Sevenlerini yasa boğan Dolores O’Riordan’un hikayesi
    • İlk konserinde rekor kırdı!
    • 'Çocuklarıma şeker yediriyor, sürekli televizyon izletiyor'
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti