Sosyal medyada ÇAYKUR'u boykot kampanyası: "Hopa çay alın"

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol takımının 2. Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaettin Onay, dün gece Kaçkar TV'de yayınlanan programda Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu’nun kadın sporculara yapılan desteğin günah olduğunu söylediğini açıkladı.

Alaettin Onay, Kulüp Başkanı ve Teknik Direktörü İdris Ocak’ın destek bulmak amacıyla ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile görüştüğünü ifade ederek, bu görüşmede Sütlüoğlu’nun kadın sporculara yardım etmenin günah olduğu fetvası verdiğini açıkladı. Çaykur Genel Müdürü'nden kadınlarla ilgili skandal ifadeler Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'unun bu cinsiyetçi söylemlerinin ortaya çıkmasının ardından yurttaşlar sosyal medyada #boykotçaykur etiketiyle ÇAYKUR'u boykot kampanyası başlattı. ÇAYKUR'un piyasada tekel olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları ÇAYKUR ürünleri yerine Hopa Çay çay alınabileceğine dikkat çekti.