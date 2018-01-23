Sosyal medyada aşık olduğu erkek kadın çıktı!

Bağcılar’da S.K. (33) açtığı sahte erkek profiliyle yaklaşık 3 yıl boyunca Ş.Ö.’yü (35) evlilik vaadiyle kandırdı. Kendini Facebook’taki adamın ablası olarak tanıtıp yüz yüze görüştüğü Ş.Ö.’nün yaklaşık 20 bin lirasını aldı.

Ceylan Sever / Hürriyet - Ş.Ö. 3 yıl sonra durumu anlayıp şikayetçi oldu. S.K. hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre S.K. ismindeki kadın genç kızları kandırmak amacıyla yakışıklı erkek fotoğraflarıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta birden fazla sahte hesap açtı. Müşteki Ş.Ö. de “Kaan Yıldız” adındaki sahte Facebook sayfasındaki fotoğrafı beğenerek arkadaşlık isteği yolladı.

Sosyal medyada aşık olduğu erkek kadın çıktıBirbirlerinin telefon numarasını alıp Whatsapp’da yazışmaya başladılar. S.K. sahte hesaptan Ş.Ö.’ye evlenmek isteğini yazarak “Ablam ile buluşarak onunla görüşebilirsin” dedi. Kendisini sahte Kaan Yıldız’ın ablası olarak tanıtıp Ş.Ö. ile birçok kez buluştu. S.K. görüşmelerinin sonunda Ş.Ö.’ye “Ablam seni görüp beğenmiş, çok iyi bir kız, örtülü, ailevi değerlere önem veriyor. Ablam seni çok beğendi, onayladı. Ben ailemin görüşlerine çok önem veririm. Aile benim için her şeyden önemlidir. Sen de tam benim gibi manevi değerlere önem veren bir insansın, seninle görüşmeyi sürdürmek ve evlenmek istiyorum. Bu zamana kadar ben konuştuklarıma evlendim mi ki? Hatta nişanlandım. Evlilik olmadı. Bu yüzden hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur” şeklinde yazdı.

Hile ve ustaca sergilediği mizansenle kendine çeşitli kıyafetler, 4 bin 300 TL değerindeki telefonu hediye olarak aldıran S.K., bunun yanı sıra Ş.Ö.’nün 15 bin 992 lirasını da aldı.



ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI

Bir süre sonra işi ileri bir boyuta taşıyan S.K., Ş.Ö.’den çıplak fotoğraflarını istedi. Ş.Ö. de gönderince bu kez, “İş kurmam gerekiyor. Çok kazançlı bir iş eğer bana 300 bin TL gönderirsen iş kurarak para kazanmaya başlayıp seninle evlenebilirim” diye yazdı. Ş.Ö. paranın miktarını fazla bularak “30 bin TL gönderirim” dedi. S.K. da, “Sen beni sevmiyorsun, sevsen gönderirsin evlenmemizi istemiyor musun?” şeklinde sözlerle Ş.Ö.’yü ikna etmeye çalıştı. Fakat çabası sonuçsuz kalınca “Çıplak fotoğraflarını tüm köyüne gönderirim. Ailene, annene, babana yayarım. İş yeri arkadaşlarına gönderirim. Facebook’ta paylaşırım. Otuz nereden çıktı, yok vade koydum, bilmem ne, çıplak resim atmak yürek işi. Bunları sana tek tek yedireceğim” şeklinde birçok mesaj göndererek şantaj yaptı.

İddianamede, S.K.’nın “Mustafa Fidan, Kaan Kaan, Erdl Byrm” adıyla 3 farklı Facebook hesabı açtığı, ancak evinde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilemediği kaydedildi. Tüm bu nedenlerle S.K. hakkında “Şantaj, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

"YILLARIM BOŞA GİTTİ ANCAK ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya şüpheli S.K., müşteki Ş.Ö. ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Ş.Ö. büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Onu Allah’a havale ediyorum, şikayetçi değilim. Kaan olarak kendini tanıtıp 3 yılımı benden aldı” dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi S.K. ise Ş.Ö.’den aldığı paraları kendisine soruşturma aşamasında iade ettiğini söyleyerek, “Facebook’ta beni daha önce rahatsız ettikleri için ismimi ve fotoğrafımı değiştirmiştim. Ş.Ö. beni ekledi ben de arkadaşlarım işlettiği düşüncesiyle gerçek olup olmadığını anlamak için aradım ve kendimi Kaan’ın ablası olarak tanıttım. Arkadaşlığımız böyle başladı ve defalarca görüştük. Kendisi iç çamaşırı işi yapacaktı. Bu yüzden bana 2 tane iç çamaşırlı özel fotoğrafını gönderdi. Ancak şantaj yapmadım. Böyle bir durum yaşandığı için pişmanım” dedi.

S.K.’nın avukatı ise savunma yapabilmek için süre istedi. Mahkeme ise savunma yapılabilmesi için duruşmayı erteledi.