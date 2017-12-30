Sosyal medyada asgari ücret isyanı!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2018 asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “2018 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net 1603 TL’dir” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada asgari ücret zammına tepki yağdı…
Asgari ücretin açıklanmasının ardından Levent Kırca’nın bu videosu sosyal medyayı salladı:
#AsgariÜcret Zammını Açıklayan Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı Temsili pic.twitter.com/D56FhCehi3— Religious Doctor (@firatklnder) 29 Aralık 2017
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.