Sosyal medyada asgari ücret isyanı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Çalışanlar ve muhalefet 2018 asgari ücret miktarına tepki gösterdi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2018 asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “2018 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net 1603 TL’dir” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada asgari ücret zammına tepki yağdı…

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Levent Kırca’nın bu videosu sosyal medyayı salladı: