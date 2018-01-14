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14.01.2018 23:15

Soruşturma açılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

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Soruşturma açılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Dün CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında 'teröre destek vermek' gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı seçilmesinin üzerinden 1 gün bile geçmemişken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. 

Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden şunları söyledi:

"Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır."

CHP'de flaş gelişme: Dün seçildi, bugün soruşturma açıldı

 

İşte o tweet:

 

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

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