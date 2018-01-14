Soruşturma açılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

Dün CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında 'teröre destek vermek' gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı seçilmesinin üzerinden 1 gün bile geçmemişken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden şunları söyledi:

"Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır."

İşte o tweet:

Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) 14 Ocak 2018