Soruşturma açılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı seçilmesinin üzerinden 1 gün bile geçmemişken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.
Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden şunları söyledi:
"Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır."
CHP'de flaş gelişme: Dün seçildi, bugün soruşturma açıldı
İşte o tweet:
Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) 14 Ocak 2018
Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnn) 14 Ocak 2018
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