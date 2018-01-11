Sorbonne öğrencisi o kenti kana bulayacaktı

Fransa’da terör saldırısı hazırlığında olduğu ve ülkenin kuzeybatısında bulunan Rennes kentini hedef almayı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sorbonne Üniversitesi öğrencisi tutuklandı.

LE Point dergisinde yayımlanan haberde, yılbaşından önce evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan 19 yaşındaki genç kız hakkındaki bilgilere yer verildi. Haberde, Fransa iç istihbarat birimi DGSI sayesinde yakalanan kişinin, başkent Paris yerine Rennes kentinde terör eylemi gerçekleştirme niyetinde olduğu ileri sürüldü.

Sosyal paylaşım ve mesajlaşma programı Telegram aracılığıyla, saldırıda kullanmayı planladığı silahı temin etmeye çalıştığı belirtilen genç kızın, daha az güvenlik önlemi alındığı ve daha az güvenlik görevlisi bulunduğu için Rennes şehrini seçtiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE HİÇBİR EYLEME KATILMAMIŞ

Dergi, Sorbonne Üniversitesi öğrencisi genç kızın evine yapılan baskında, terör eylemine dair bir not dışında başka delil bulunmadığı, şimdiye dek herhangi bir eyleme katılmadığı veya şüpheli bir profile sahip olmadığı bilgisini verdi.

Hakkında soruşturma açılarak cezaevine konulan genç kızın eğlence mekanlarına çok sık gittiği, çevresinde sosyal biri olarak tanındığı ve hazırlandığı saldırıyı da yine bir eğlence mekanında gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.