Soner Yalçın'dan Nagehan Alçı ve Cem Küçük'e: Cahil piyonlar..

Soner Yalçın dünkü yazısında Nagehan Alçı ve Cem Küçük'e, "cahil piyonlar, FETÖ artıkları, hesaplaşmamız bitmeyecek!" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı ve Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın, dün Star gazetesindeki köşesinde "FETÖ'ye yardım ve yataklık yaptığını" iddia eden Cem Küçük'e, "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'yü savunmuşum! Yuh artık! Yalanda sınır tanımıyorlar! Ama. Meselem bu “kullanışlı çocuklar” değil! Bunlar cahil piyonlar…" şeklinde karşılık verdi.Yalçın, "Habertürk'ten Türkiye'ye medya organları Odatv kumpasında da aynı rolü oynadı. Hâlâ utanmadan “Küçük Nagehanları” bize saldırtıyorlar. Yurt savunmasındayız: Parayla-yalıyla istihbarat örgütlerine yenik düşenlerle hesaplaşmamız bitmeyecektir… Artık cezaevinde değiliz, elimizde kalemimiz var! Hodri meydan FETÖ artıkları..." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük dünkü yazısında "Ankara ve İstanbul’da görüştüğüm yargımızın üst düzey isimleri Sözcü’nün bir diğer elemanı Soner Yalçın ve emrindeki karanlık sitenin de tıpkı Sözcü ve Cumhuriyet gibi 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde Erdoğan’ın devrilmesi için FETÖ’ye açıkça yardım ve yataklık ettiğinin tespit edildiğini ifade ediyorlar" ifadelerine yer vermişti.

Yalçın'ın "FETÖ artıkları" başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2018) yazısı şöyle:

ABD…

Önemli müttefiki Türkiye'yi karşısına alma pahasına PKK/YPG'yi neden destekliyor? FETÖ'ye niye arka çıkıyor? Bugün… Bu sorunun yanıtını tarihsel süreciyle ele alacaktım. II. Dünya Savaşı'ndan sonra -İngiltere'nin de kurnazlığıyla- ABD dış politikası öylesine değişti ki, ilk Savunma Bakanı James Forrestal, “Ruslar geliyor” diye aklını kaçırıp intihar etti! Keza… CIA'nın – İran'da Musaddık'ı devirmesi gibi- gizli operasyonlarını yürüten “planlama müdürü” Frank Wisner av tüfeğiyle canına kıydı… O yıllar… CIA kadroları arasında -Sovyetler Birliği'ne bakış konusunda- sert ayrışmalar yaşandı. Örneğin… CIA içinde oluşturulan “Team B”/Takım B, silahlanmanın elzem olduğunu savundu. Başında, Soğuk Savaş politikalarını şekillendiren Harvardlı tarihçi Richard Pipes vardı! Ekibine, ileri de savunma bakan yardımcısı olacak P. Nitze, P. Wolfowitz gibi isimleri aldı. Başkan Nixon'ın “acımasız küçük piç” dediği Savunma Bakanı Donald Rumsfeld de bu ekip içindeydi. (Bugünlerde sık sık Fetullah Gülen'e destek verip, Erdoğan aleyhine konuşan -Ortadoğu Forumu kurucusu ve başkanı, İsrail destekçisi- tarihçi Daniel Pipes, Richard Pipes'in oğludur!) Evet… Amerika'nın gizli tarihini bilmeden, bugün CIA'nın PKK/ YPG ya da FETÖ'ye neden destek verdiğini kavrayamazsınız. Bugün bunu yazmak istiyordum. Ama yazdırmıyorlar! Kim mi? CIA ÇÖMEZLERİ Kahraman Mehmetçik… Türkiye ve Suriye'yi bölmek isteyen emperyalizme karşı savaşıyor. Aralıksız bu haklı mücadeleyi yazıyorum. Sağından soluna herkesi “yurtsever cepheye” çağırıyorum. Ama… “Şimdi kardeşlik zamanı” derken aniden saldırıya uğradım! Önce… Patronu Amerikan vatandaşı olan Işıkçılar tarikatının yayın organı Türkiye'de yazan Cem Küçük, Osman Kavala ile ilişkim olduğunu yazdı! Birazcık sol tarihi bilen biri, Osman Kavala/ Birikim tayfasıyla yan yana gelmeyeceğini bilir. Tanışmayız bile… Bitmedi… Ardından… Turgay Ciner'in yayın organı Habertürk'te yazan Nagehan Alçı FETÖ döneminden kalma hakaretlerine yine başladı; bana “faşist lider” dedi.



Zaten:

– Bu ülkede Türk'ü, Türkiye'yi savunmak… – Bu ülkede yurtseverliği savunmak…

– Bu ülkede Atatürk'ü savunmak… “Faşist” olmanız için yeterli! Nagehan Alçı'dan hemen sonra Cem Küçük saldırısını yine sürdürdü. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'yü savunmuşum! Yuh artık! Yalanda sınır tanımıyorlar! Ama. Meselem bu “kullanışlı çocuklar” değil! Bunlar cahil piyonlar… Merakım şu: Arkalarında, “Takım B” yetiştirmesi Graham Fuller gibi CIA görevlileri mi var? (Sahi, Fuller'in FETÖ övgüsü kitaplarını biz yayınlasaydık başımıza neler gelirdi?) Kim yazdırıyor, kim koruyor bu kullanışlı elemanları?

Şu tesadüf olabilir mi: Herkes korkarken ısrarla FETÖ'yü yazdık. Sonra, bilgisayarımıza sokulan yalanlarla hapse atıldık. Nagehan Alçı'dan Cem Küçük'e uzanan FETÖ yandaşlarının gerçek dışı yazı ve konuşmaları sebebiyle iki yıl hapiste kaldım. Şimdi… Ben… “Mehmetçik'te birleşelim” diye yazı üstüne yazı yazarken, “Küçük Nagehanların” bana saldırıya geçmelerinin bir sebebi olmalı değil mi? İki haftadır Afrin'i yazıyorum. Bu konuyla ilgili yazdıklarıma laf etseler hadi anlayacağım. Hayır! Yok ben… 17-25 Aralık'ta FETÖ'yü savunmuşum! Yahu, FETÖ mücadelesinde beş isim saysanız biri benimdir! Keza, 17-25 Aralık'tan sonra yazdıklarım SÖZCÜ arşivinde duruyor, akıl dışı yalanlar yazıyorlar… Kaç kez “FETÖ darbe yapacak” diye yazan benim… Yok ben… “Kayıp Sicil” adlı kitabımda Erdoğan'ı yazmışım. Yazdım, yine yazarım. Erdoğan'dan mı korkacağım? İran-Rusya düşmanı, İsrail-ABD sevdalısı FE TÖ'nün Erdoğan'a düşmanlığının sebeplerini yazdım o kitapta ben… Erdoğan kandırılmasaydı da, FETÖ'nün içyüzünü “Küçük Nagehanlar”dan değil, bizden öğrenseydi! Mahkeme sürecinde bile söyledim: “Erdoğan'ı aldatıyorlar!” Savunmalarım Odatv arşivinde duruyor… Hakikatleri iktidarlara göre konumlanarak yazmadım/yazmam. Hâlâ da yazıyorum gerçekleri: FETÖ ile PKK/YPG emperyalizmin Ortadoğu'daki iki kuklasıdır. Yazdıklarımı bilmeyen mi var? Yalancı “Küçük Nagehanlar” kurnazlık peşinde.

Çünkü:

– PKK/PYD ile mücadeleden rahatsızlar…

FETÖ ile mücadeleden rahatsızlar…

– Emperyalizm ile mücadeleden rahatsızlar… “Yurtseverlik cephesini” bölmeye çabalıyorlar. Şaşırtıcı değil. Bunların ideolojik düşünme alt yapısını FETÖ oluşturdu. Stratejilerini Pipesler, Fullerler gibi CIA belirledi. Ne yazık ki, AKP aldatılmaya bayılıyor! Keza… Suç, bu açgözlü çocukların eline kalem tutuşturanlarda! Habertürk'ten Türkiye'ye medya organları Odatv kumpasında da aynı rolü oynadı. Hâlâ utanmadan “Küçük Nagehanları” bize saldırtıyorlar. Bu kişisel bir mesele olamaz. Elbet, saldırıları maksatlı… Evet, Afrin'in bir de böyle CIA'nın açtığı iç cephesi var! Yurt savunmasındayız: Parayla-yalıyla istihbarat örgütlerine yenik düşenlerle hesaplaşmamız bitmeyecektir… Artık cezaevinde değiliz, elimizde kalemimiz var! Hodri meydan FETÖ artıkları...