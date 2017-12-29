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29.12.2017 16:50

Yeni KHK geliyor!

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Yeni KHK geliyor!
Tek delil olarak "ByLock" gösterilerek ihraç edilenlerin KHK ile göreve iade edileceği öğrenildi.

Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içeren yeni KHK geliyor.  KHK birkaç gün içinde çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'lerine yönlendirildikleri ortaya çıkmıştı. Bunun sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık bin kişinin tahliye edilebileceği ifade edilmişti. Bununla ilgili yazının ilgili başsavcılıklara gönderildiği belirtilmişti.

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞVURULAR ALINACAK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, meslekten sadece bu nedenle ihraç edilen yaklaşık 2 bin kişinin mesleğe dönüşlerinin yolu açıklacak. Bu KHK birkaç gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Daha sonrasında başvurular alınacak ve mesleğe dönüş yolu açılacak. Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.

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