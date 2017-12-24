SON DAKİKA: Uzman çavuşa silahlı saldırı

Siirt kent merkezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş H.N. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Siirt kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı.

Bugün saat 18.00 sıralarında Güres Caddesi'nde, uzman çavuş H.N. silahlı saldırıya uğradı.

Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6-7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. H.N. ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. H.N.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başlatılan operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişinin olaya doğrudan katılan kişi olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş H.N.'nin sivil kıyafetli olarak çarşıda gezdiği öğrenildi.