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18.01.2018 13:35

Son dakika... TÜSİAD adını değiştirdi

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Son dakika... TÜSİAD adını değiştirdi
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İş insanları Derneği adını aldı.

48. Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. TÜSİAD'ın adı Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği oldu. 

TÜSİAD'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Bilecik, "Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin hepimizi sarsan bu travmalarından kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerekir. Bu nedenle atılması gereken ilk adımın, daha öncede başka vesilelerle gündeme getirdiğimiz OHAL'in sonlanması ve bir daha tekrarlanmaması olduğuna inanıyorum. Hain terör odaklarına en etkin güvenlik önlemleriyle darbe vururken, yasama, yürütme ve yargımızı en ileri demokratik standartlara taşımak için her zaman şüphesiz devletimizin yanında olacağız ve fazlasıyla destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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