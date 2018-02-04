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05.02.2018 00:45

SON DAKİKA | TSK: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

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SON DAKİKA | TSK: 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 asker şehit oldu 5 asker ise yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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