SON DAKİKA: Sınırda savaş uçakları bombalamaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından bölgede hareketlilik yoğunlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiilen' başladığını duyurduğu Afrin operasyonunda, Türk savaş uçaklarının Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Anadolu Ajansı, sınır hattında uçak sesleri duyulduğunu ve Suriye sınırında savaş uçaklarının bombalamaya başladığını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalıyor...

GENELKURMAY BAŞKANI HAREKAT MERKEZİNDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

TSK HAREKATIN ADINI AÇIKLADI

REUTERS DA DUYURDU

Reuters: Türk savaş uçakları Afrin'de PYD hedeflerini vurdu

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