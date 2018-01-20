SON DAKİKA: Sınırda savaş uçakları bombalamaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiilen' başladığını duyurduğu Afrin operasyonunda, Türk savaş uçaklarının Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Anadolu Ajansı, sınır hattında uçak sesleri duyulduğunu ve Suriye sınırında savaş uçaklarının bombalamaya başladığını aktardı.
Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalıyor...
GENELKURMAY BAŞKANI HAREKAT MERKEZİNDE
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON
Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.
REUTERS DA DUYURDU
Reuters: Türk savaş uçakları Afrin'de PYD hedeflerini vurdu
Başbakan: TSK havadan harekata başlamıştır
ABD ile Rusya arasında FLAŞ görüşme!
AYRINTILAR GELİYOR...
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