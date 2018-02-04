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05.02.2018 00:45

Son dakika... Metrobüs durağında kaza: Yaralılar var!

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Son dakika... Metrobüs durağında kaza: Yaralılar var!
Haramidere'de, metrobüsün durakta bekleyen araca çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı. 

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor. 

 

KAZA ANI KAMERADA

 

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Ayrıntılar geliyor... 

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