SON DAKİKA: Kilis'te bir binaya roket isabet etti!

Kilis Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Afrin tarafından atılan roket isabet etti

Doğan Haber Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Kilis Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Suriye'den atılan bir roket isabet etti.

Suriye'nin Afrin kentinden atıldığı bildirilen 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

KİLİS VALİSİ: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.