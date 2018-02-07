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07.02.2018 14:25

SON DAKİKA: Irak askeri harekat başlattı

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SON DAKİKA: Irak askeri harekat başlattı
Irak ordusu Kerkük'teki petrol bölgeleri yakınında operasyon başlattı

Irak ordusu, İran sınırı yakınındaki bölgenin kontrolünü sağlamlaştırmak için operasyon başlattı.

Reuters'ın haberine göre, Irak ordusundan yapılan açıklamada Irak petrolünün geçisinin yapılacağı İran sınırındaki bölgenin kontrolünü sağlamlaştırmak için askeri operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Ordudan yapılan açıklamada bölgenin Irak petrolünün aktarılması için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada bölgede iki silahlı örgütün aktif olarak faaliyet göstermesinden dolayı duyulan endişe vurgulandı.

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