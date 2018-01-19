Hükümet'ten Afrin operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin harekatı yapılacak" dedi. Bakan Canikli, "Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, olası bir Afrin operasyonuna ilişkin olarak "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi ve söz konusu harekatın yapılacağını söyledi.

A Haber'de konuşan Canikli, olası Afrin operasyonunun 'Türkiye'nin uluslarası hukuktan doğan hakkı olduğunu' söyledi.

Canikli'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

Terör tehdidi gerçektir ve büyüktür. Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Harekat için şartları olgunlaştırıyoruz.

PYD'ye en büyük silah desteğini ABD sağladı.

Bu harekat yapılacak.