  • BIST 118.119
  • Altın 161,798
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
05.02.2018 00:45

SON DAKİKA | Hatay sınırında havan saldırısı

»
SON DAKİKA | Hatay sınırında havan saldırısı
Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27) acı haberi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililerden acı haberi alan bekar Bayram'ın annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram, gözyaşına boğuldu. Şehit haberiyle eve akın eden yakınları, Bayram çiftini teselli etmeye çalıştı. Şehidin 2 katlı evine Türk bayrakları asıldı, evinin önü temizlendi. Şehit Ahmet Bayram'ın cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

(Fotoğraf:Arşiv)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK'dan Afrin açıklaması04 Şubat 2018 Pazar 19:49
  • Son dakika... Metrobüs durağında kaza: Yaralılar var!04 Şubat 2018 Pazar 19:32
  • Genelkurmay Başkanlığı'ndan "bayrak" açıklaması04 Şubat 2018 Pazar 19:13
  • Kendini meydanda yakmaya kalktı04 Şubat 2018 Pazar 18:02
  • Feyzioğlu'ndan TTB açıklaması04 Şubat 2018 Pazar 17:49
  • Başbakan Yıldırım harekat merkezinde04 Şubat 2018 Pazar 17:25
  • Kilis'te ve Hatay'da yarıyıl tatili uzatılacak mı? Valilik'ten açıklama04 Şubat 2018 Pazar 17:06
  • Rahip Santoro'nun öldürüldüğü kilisede bomba alarmı04 Şubat 2018 Pazar 16:40
  • 'Oğlumu hamallık yapıp, inşaatlarda taş kırarak büyüttüm'04 Şubat 2018 Pazar 15:56
  • Isparta şehidini binler uğurladı04 Şubat 2018 Pazar 15:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti