SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.

YENİ BAŞKAN CENGİZ'DEN İLK SÖZLER...

Yapılan oylama sonucu Dursun Özbek'in ilk 9 sandıkta önde götürdüğü oy sayımında Mustafa Cengiz, 9. sandıktan sonra atağa geçti ve farkı açtı. Oy sayımı sonrası Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

Cengiz'in ilk sözleri ise şöyle oldu: "Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum."

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:

ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.