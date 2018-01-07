Son dakika... Galatasaray'da iki kadro dışı!

Son dakika haberine göre Galatasaray'da Emrah Başsan ve Tarık Çamdal, Antalya kampı kadrosuna alınmadı. İsmi Sivasspor'la anılan sol bek Iasmin Latovlevici ise kadroya dahil edildi

Galatasaray'da devre arası hazırlık kampı 8 Ocak Pazartesi günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar olan bölümü ilan ederken son dakika açıklamasıyla kamp kadrosunu da duyurdu. 4. kez göreve gelen Fatih Terim, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'a kamp kadrosunda yer vermedi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu yaz kadro dışı bırakılan Hakan Balta ve adı Sivasspor'la anılan sol bek Iasmin Latovlevici'yi ise Antalya'ya götürme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Futbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi oyuncu kadrosu belli oldu.

Sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere bu akşam saat 19.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek olan takımımızın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya’da kafileye dâhil olacağı takımımızda Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.

Galatasaray, Antalya’daki ilk idmanını yarın saat 10.30’da kamp hazırlıklarını gerçekleştireceği Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak."