SON DAKİKA: Enis Berberoğlu davasında karar verildi

MİT TIR’larının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için karar çıktı.
İstinaf mahkemesi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"Berberoğlu özgür olmadıkça, adalet tecelli etmeyecek"
Enis Berberoğlu'ndan karar öncesi meslektaşlarına mektup
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