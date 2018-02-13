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13.02.2018 18:15

SON DAKİKA: Enis Berberoğlu davasında karar verildi

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SON DAKİKA: Enis Berberoğlu davasında karar verildi
Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

MİT TIR’larının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için karar çıktı.

İstinaf mahkemesi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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"Berberoğlu özgür olmadıkça, adalet tecelli etmeyecek"

Enis Berberoğlu'ndan karar öncesi meslektaşlarına mektup

 

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