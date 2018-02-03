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04.02.2018 04:15

SON DAKİKA: CHP, Genel Başkanı'nı seçti!

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SON DAKİKA: CHP, Genel Başkanı'nı seçti!
CHP 36. Olağan Genel Kurultay’ında yapılan genel başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi.

CHP'de, kurultayın sonucu belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy ile yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce 447 oy aldı. 1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35'te başladı. 23.00'te sona eren oylamada Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi.

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