SON DAKİKA: CHP, Genel Başkanı'nı seçti!

CHP'de, kurultayın sonucu belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy ile yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce 447 oy aldı. 1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.
CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35'te başladı. 23.00'te sona eren oylamada Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi.
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