  • BIST 113.590
  • Altın 161,774
  • Dolar 3,8264
  • Euro 4,6811
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
09.02.2018 19:50

SON DAKİKA - Bir acı haber de Hakkari Çukurca'dan

»
SON DAKİKA - Bir acı haber de Hakkari Çukurca'dan
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısında bir askerin şehit olduğu belirtildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında bulunan Kuzey Irak'taki Zer Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın edindiği bilgiye göre, güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TUZAKLANMIŞ ARAÇ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ayrıca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış araç ele geçirilmişti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Araç, olay yerinde kontrollü imha edildi.

Operasyonda 2'si kadın 6 zanlı, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber! Şehidin kimliği belli oldu- HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA - Bir acı haber de Hakkari Çukurca'dan09 Şubat 2018 Cuma 15:49
  • Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü09 Şubat 2018 Cuma 15:30
  • Ünlü şirket Türkiye'yi haritadan sildi09 Şubat 2018 Cuma 14:58
  • Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı09 Şubat 2018 Cuma 14:53
  • Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya yalı göndermeli Ege Adaları yanıtı!09 Şubat 2018 Cuma 13:54
  • Ülker iflas mı ediyor?09 Şubat 2018 Cuma 13:54
  • Hulusi Akar ve komutanlar Zeytin Dalı'nı havadan denetledi09 Şubat 2018 Cuma 13:48
  • Furkan Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi09 Şubat 2018 Cuma 13:48
  • Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet09 Şubat 2018 Cuma 13:42
  • Afrin'deki hedefler böyle vuruldu! Peş peşe ateşlendi...09 Şubat 2018 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü çiftin yeni evinin kirası dudak uçuklattı
    • Ünlü çift sokakta aşka geldi
    • Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı: İşte son hali
    VİDEO GALERİ
    • Kaybedenler Kulübü Yolda'dan ateşli sahneler!
    • Sefa Doğanay'dan kopartan Canan Karatay taklidi
    • Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti