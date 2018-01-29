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29.01.2018 12:35

Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

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Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.

Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi.

 

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