Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
120.491
Altın
163,538
Dolar
3,7776
Euro
4,6863
İstanbul
8 °C
Ankara
2 °C
Kızlarının cinsel istismarla suçladığı baba hakkında karar
Adanalıların kar sevinci
Hastane kantininde kan donduran olay!
CHP Genel Başkanlığı'na 3. aday adayı
Diyarbakır'da valilik binasının yakınındaki patlamada gelişme
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili önemli gelişme!
Kulalı şehidin ismi bombanın üzerine yazıldı
Çavuşoğlu'ndan flaş 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
CHP'li vekiller avukatların durumuna dikkat çekti
CHP’li Pekşen: Havalimanı inşaatları yandaşlara arpalık oldu
Sahte reçete yazan doktorlara hapis cezası
Trabzonspor’da galibiyet hasreti 5 maça çıktı
'Anadolu Parsı' denilen ayak izleri bozayının çıktı
Hızlı yaşlanma belirtilerine dikkat
Skandal: Egzoz testinde insanları denek yaptılar
29.01.2018 12:35
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
MEDYA
MAGAZİN
BİLİM - TEKNOLOJİ
KÜLTÜR - SANAT
KADIN - SAĞLIK
DİĞER »
YURTTAN HABERLER
İSTANBUL
YAŞAM
GEZİ - MEKAN
YEREL SEÇİM
TEKZİP - DÜZELTME
Kızlarının cinsel istismarla suçladığı baba hakkında karar
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili önemli gelişme!
Hızlı yaşlanma belirtilerine dikkat
Havada büyük panik! THY uçağı geri dönüyor
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Ana Sayfa
»
Ekonomi
29.01.2018 10:56
31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıda 31 Ocak itibariyle zam yapılacağı bildirildi.
Etiketler:
zam
,
son dakika
,
akaryakıt
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Adanalıların kar sevinci
Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
Isparta'da yangın: 2 ölü
Kış olduğuna kimse inanamıyor
Diğer Haberler
'Bakliyat ekim alanları 1990'dan bu yana yüzde 65 geriledi'
PAKDER Başkanı İsmet Aral, 1990'dan bu yana bakliyat ekim alanlarının yüzde 65 azaldığına dikkat çekti. Aral, üretim düşüşündeki birinci etkenin, 1994 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bakliyat alım desteğinin kesilmesi olduğunu vurguladı.
Maliye Bakanı Ağbal'dan KDV açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı.
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.
Emekliler dikkat! Bugün son...
Emekli ek ikramiye için bugün son gün. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü (bugün) doluyor.
Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?
Geçtiğimiz haftayı olumlu bir havayla tamamlayan dolar yeni haftaya sakin bir seyirle başladı. Dolar kaç lira, dolar haftaya nasıl başladı, işte 29 Ocak 2018 dolar fiyatları...
Kredi borçlusu sayısında rekor artış: İcra kapıya dayandı
Batık krediler, 73.6 milyar TL ile dramatik boyutlara ulaştı. Ödenemeyen ticari ve bireysel krediler nedeniyle konuttan fabrikaya, otelden düğün salonuna, kümesten bağ bahçeye kadar binlerce gayrimenkul bankaların eline geçti.
Emeklilere son dakika uyarısı!
28 Ocak 2018 Pazar 17:27
Fırtına balık fiyatlarını katladı
28 Ocak 2018 Pazar 10:54
Beş sanal para yükselmeye devam ediyor!
28 Ocak 2018 Pazar 10:06
Benzinde rekor!
27 Ocak 2018 Cumartesi 17:16
'Küçük Enişte' lüks otomobil fiyatına satıldı
27 Ocak 2018 Cumartesi 13:56
Ucuz konut için yeni düzenleme
27 Ocak 2018 Cumartesi 03:05
‘Türkiye Kart’ uygulaması o tarihte başlıyor başlıyor
26 Ocak 2018 Cuma 22:02
Borsa İstanbul günü rekorla kapattı
26 Ocak 2018 Cuma 19:25
Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...
26 Ocak 2018 Cuma 17:21
14 milyon kişiye önemli uyarı: Bu tarihi kaçırmayın
26 Ocak 2018 Cuma 11:16
FOTO GALERİ
Adanalıların kar sevinci
Kış olduğuna kimse inanamıyor
Grammy gecesinde Rihanna'dan vahşi performans
VİDEO GALERİ
Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
Isparta'da yangın: 2 ölü
Vagner Love, İstanbul'a geldi
SON DAKİKA HABERLER
12:24 -
Kızlarının cinsel istismarla suçladığı baba hakkında karar
12:23 -
Adanalıların kar sevinci
12:14 -
Hastane kantininde kan donduran olay!
12:13 -
CHP Genel Başkanlığı'na 3. aday adayı
12:10 -
Diyarbakır'da valilik binasının yakınındaki patlamada gelişme
12:09 -
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili önemli gelişme!
12:08 -
Kulalı şehidin ismi bombanın üzerine yazıldı
12:06 -
Çavuşoğlu'ndan flaş 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
12:04 -
CHP'li vekiller avukatların durumuna dikkat çekti
11:59 -
CHP’li Pekşen: Havalimanı inşaatları yandaşlara arpalık oldu
11:53 -
Sahte reçete yazan doktorlara hapis cezası
11:50 -
Trabzonspor’da galibiyet hasreti 5 maça çıktı
11:48 -
'Anadolu Parsı' denilen ayak izleri bozayının çıktı
11:46 -
Hızlı yaşlanma belirtilerine dikkat
11:45 -
Skandal: Egzoz testinde insanları denek yaptılar
ÇOK OKUNANLAR
1
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
2
Pendik'te HDP ilçe binasına saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
3
CHP eski yöneticisi Afrin'de şehit oldu
4
Şirin Payzın'ın kovulmasıyla ilgili bomba iddia!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.