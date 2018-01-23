Afrin'den bir acı haber daha! Üsteğmen şehit oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaanusta'nın şehit olduğunu duyurdu.

’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta’nın anne ve babasının ise Ankara’da oturduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.





İşte o mesaj:

Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Milletimizin başı sağolsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Ocak 2018

ŞEHİDİN CENAZESİ SINIRDAN ALINDI



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.