SON DAKİKA: Afrin Harekatı başladı!

Diyarbakır'dan havalanan Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurmaya başladı. TSK, harekatın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiilen' başladığını duyurduğu Afrin operasyonunda, Türk savaş uçaklarının Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Anadolu Ajansı, sınır hattında uçak sesleri duyulduğunu ve Suriye sınırında savaş uçaklarının bombalamaya başladığını aktardı.

CANLI BLOG

00.23 Afrin'de geceyarısı şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Yaşanan patlamanın Kilis'ten de hissedildiği ifade edildi.



23.55 Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar, "Şu anda bile yaralılarımız, gazilerimiz var" dedi.

23.35 Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

23.11 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Hedef siviller değil, sadece teröristlerdir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız" dedi.

22.30 - Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen askeri konvoy, Afrin operasyonuna katılmak üzere Suriye tarafına geçiyor

KILIÇDAROĞLU'NDAN AFRİN AÇIKLAMASI

22.15 - Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti. Yıldırım, harekatın detaylarıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

22.04 ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK ile ilgili güvenlik kaygılarını anlıyoruz

21.40 Başbakan Yıldırım : Yarın kara unsurlarımız faaliyetlere icra edecek

20.37 - TSK, harekata katılan 72 uçağın üslerine döndüğünü duyurdu.

20.08 - BM Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçileri de bilgi verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Daha önce ABD, Rusya ve İran büyükelçileri bakanlığa çağrılmıştı.

20.07TSK, bölgedeki PYD/PKK hedeflerinin yanı sıra DEAŞ'a ait hedeflerin de vurulduğunu, PYD/PKK'nın sivilleri canlı kalkan olarak olarak kullandığını duyurdu. Açıklamada örgütün teröristleri, sivillermiş gibi gösterdiği bilgisi verildi. TSK, bölgedeki 113 PYD hedefinden 108'inin vurulduğunu, ölen ve yaralananların tamamının PYD'li olduğunu duyurdu.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalıyor...

19.32 TSK MİNNİĞ ASKERİ HAVAALANINI VURDU

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.

GENELKURMAY BAŞKANI HAREKAT MERKEZİNDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

İLKER BAŞBUĞ: ORDUMUZA GÜVENİMİZ TAM

BAŞBAKAN YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU'NA HAREKATI HABER VERDİ

TSK HAREKATIN ADINI AÇIKLADI

REUTERS DA DUYURDU

Reuters: Türk savaş uçakları Afrin'de PYD hedeflerini vurdu