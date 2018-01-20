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21.01.2018 03:15

SON DAKİKA | ABD’den Afrin Harekatı'na ilk tepki!

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SON DAKİKA | ABD’den Afrin Harekatı'na ilk tepki!
Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

Cansu ÇAMLIBEL/ Hürriyet- Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.

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