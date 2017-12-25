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26.12.2017 02:35

Son ankete göre Meclis'e 3 parti giriyor

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Son ankete göre Meclis'e 3 parti giriyor
'Türkiye Monitörü Raporu'nun kasım ayı sonuçlarına göre, bu pazar seçim yapılsaydı 3 parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay yapılan ve Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen "Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi" sonuçlarına göre, eğer bu pazar seçim olsaydı, AKP, CHP ve İyi Parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

​Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, seçim anketinde Türkiye gündemini meşgul eden iç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilerek seçmenin nabzı tutuldu.

​Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artışın hem AKP, hem CHP hem de MHP'yi olumsuz etkilediği görülürken, İyi Parti'nin durumuna ilişkin şu tespitte bulunuldu:

"Kurulduğu günden itibaren İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İyi Parti'nin barajı aştığı görülmektedir. İyi parti dışındaki partilerde önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir."

(solhaber)

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