Son 5 yıl içinde kaç kişi 'çürük raporu' aldı?

HDP Van Milletvekili Adem Geveri, “askerliğe elverişli değildir” raporu alanlar için TBMM'ye soru önergesi verdi

HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye Son 5 yılda “askerliğe elverişli değildir” raporu alan kişi sayısını sordu.

Geveri, TBMM’ye verdiği soru önergesinin gerekçesinde “Cumhurbaşkanının bir oğlunun dövizli askerlik yaptığı, diğer oğlunun “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı, Kabine üyesi olan Berat Albayrak’ın bedelli askerlik yaptığı, iktidar partisine üye bazı bakanların ve onlarca milletvekillerinin çocuklarının bedelli askerlik yaptığı veya “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı bilgisi çok sayıda basın organında yer almaktadır” dedi.



Geveri’nin n Milli Savunma Bakanı'na yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi şöyle.



“Milli Savunma Bakanının bir soru önergesine verdiği yanıta göre de 01.01.2015-31.07.2017 tarihleri arasında 155.059 kişinin “askerliğe elverişli değildir” raporu alarak askere gitmediği görülmüştür. Hükümetin dış politika kapsamında gerçekleştirdiği askeri müdahaleler ve içeriye yönelik milliyetçi söylemlerin toplumu kutuplaştırdığı çeşitli düşünce kuruluşları, bilim insanları ve üniversitelerin araştırmalarına yansımaktadır. Özellikle Afrin’e yönelik devam etmekte olan müdahale kapsamında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bazı kabine üyeleri ve muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler gerekirse Afrin’e gidebileceklerini beyan etmişlerdir. Bir taraftan bu söylem günlük politikada kullanılırken diğer taraftan bu söylemi benimseyen bazı siyasetçilerin ve erkek çocuklarının bedelli askerlik yaptıkları veya askerliğe elverişli değildir raporu aldıkları bilinmektedir. Sn. Cumhurbaşkanının bir oğlunun dövizli askerlik yaptığı, diğer oğlunun “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı, Kabine üyesi olan Berat Albayrak’ın bedelli askerlik yaptığı, iktidar partisine üye bazı bakanların ve onlarca milletvekillerinin çocuklarının bedelli askerlik yaptığı veya “askerliğe elverişli değildir” raporu aldığı bilgisi çok sayıda basın organında yer almaktadır.



- Son 5 yılda (2018 dâhil) “askerliğe elverişli değildir” raporu alan kişi sayısı kaçtır?



- Son 5 yılda “askerliğe elverişli değildir” raporu için gerekçe gösterilen hastalık ve engellilik türlerine dair istatistikler nelerdir?



- Son 5 yılda illere göre “askerliğe elverişli değildir” raporu sayılarının dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?



- Son 5 yılda tespit edilen sahte “askerliğe elverişli değildir” raporu sayısı kaçtır?



- Son 5 yılda sahte “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenleyen kamu görevlileri sayısı kaçtır?



- Sahte “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenledikleri tespit edilen kamu görevlileri hangi mesleklere mensuptur?



- 2015 tarihinde yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından toplam kaç kişi faydalanmıştır? Bu sayının illere göre dağılımı nedir?”(t24)