Soma Davası’nda yeni gelişme

Soma Katliamı Davası’nın iki gün süren 20’inci grup duruşması sona erdi. Tutukluların tutukluluk halinin devamına ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan “sabotaj dosyasının” incelenmesine karar verildi. Duruşma 26 Mart 2018’e ertelendi

Soma Davası Katliamı’nın iki gün süren 20’inci grup duruşması sona erdi. Dünkü duruşmada beyanlarını sunan madenci ailelerin avukatlarının ardından bugün katliamda yaşamını yitiren S panosu 3 vardiya amiri Koray Karadağ’ın babası Cahit Karadağ söz aldı.

Katliam günü şirket yöneticilerinden sadece 3 tanesinin ocakta olduğunu söyleyen Karadağ iki, yönecinin hayatını kaybettiğini, birisininde oğlu Koray Karadağ olduğunu söyledi.

Katliamın üç ana nedeninin olduğunu aktaran Karadağ, Ege Linyit İşletmesi’ne sunulan projenin yapılmaması ve üretim zorlanmasının yapılmasından kaynaklı iş güvenliğinin yok sayılması olduğunu söyledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan “FETÖ sabotajı” dosyasının bu dosyadan ayrı olmasına rağmen, aynı olaya yönelik olmasından dolayı, gizlilik kararının bozulmadan mahkeme heyeti tarafından incelenmesini talep etti.

Can Gürkan: “İşime geri dönmek istiyorum”

Savunmasını yapmak üzere söz alan tutuklu sanık Can Gürkan, madenciliğin uzmanlık istediğini kendisinin sadece finansal açıdan uzmanlığının olduğunu ve şirkette bu işlerle ilgilendiğini söyleyerek, “Ben teknik bilgim olmadan teknik olaylara müdahalede bulunsaydım o zaman kanun önünde suçlu olurdum, ama bugüne kadar teknik projelere karışmadım için suçlanıyorum” dedi. Müşteki avukatlarının madeni aldıklarından beri metanı bildiklerini söylemesi üzerine ise Gürkan, “Park Teknik bize devrederken metan olduğunu söylemedi. TKİ’ye böyle bir bildirimde bulunmuşlar, ama bize böyle bir belge verilmedi. A panosunda metan olduğunu bilmiyorduk. Metanı fark ettikten sonra metan ile mücadele ettik” diyerek madenin geri kalan hiçbir yerinde metan olmadığını iddia etti.

Son olarak söz alan Tutuklu sanık Ertan Ersoy da “Olay iki sebepten dolayı olmuş olabilir. Ya bant kendi yanmıştır ya da birisi yakmıştır. Çünkü orada metan yok. Metandan uzak bir bölgede metan patlaması olması bir kurgudur. Orayı açan Park Teknik’tir, izin veren ise TKİ’dir. Sorumluluk onlara aittir” dedi.

Sanık avukatları yeni bilirkişi raporu istedi

Sanıkların ardından söz alan sanık Can Gürkan’ın avukatı Kadir Çetin, müdahil avukatlarının davanın bir an önce bitirilmesinin istediğini söyleyerek, ama biz gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz olayın en büyük şanssızlığı temiz hava galerisinde gerçekleşmiş olmasıdır 2. Havalandırma yapılsaydı da bununla bir ilgisi olmayacaktı” dedi.

Bilirkişilerin kamuoyu baskısı altında rapor hazırladıklarını söyleyen Çetin, “Bilirkişi raporlarına güvenilmez. Hukuki görüşleri değil kamuoyu baskısına göre karar verilmiştir. Başka bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep ediyoruz” diyerek, özellikle Manisa’da yürütülen soruşturmanın beklenerek dosyanın bundan sonra sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanık avukatların “FETÖ sabotajı” iddiası üzerine başlatmış olduğu soruşturmanın sonuçlanmaması nedeniyle sanıkların tutukluluk halini isteyen savcı, esasa ilişkin mütalaasını vermeyerek, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği yazıda soruşturmanın “derdest” olduğu belirtti ve davanın seyrinin değişebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması istendi.

Mahkeme aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hakkında gizlilik kararı bulunan “sabotaj” dosyasının esasa etki edip etmeyeceğinin incelenmesi için savcılıktan istenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Mart’a erteledi.

sendika.org