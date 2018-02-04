Solvent mağdurlarının sorunu Meclis gündeminde 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ciddi sağlık sorunlarına neden olan solvent kimyasallarının kullanıldığı işyerlerinde çalışan işçilerin sorunlarını Meclis gündemine getirdi.

Ömer Fethi Gürer’in konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, solventlerin yoğun olarak kullanıldığı sektörlere yönelik araştırma yapıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “İş sağlığı ve güvenliği açısından bakıldığında solvent içeren kimyasallarla çalışan kişi sayı kaçtır? Bu işlerde gereken önlemler alınmadığı için kalıcı bozukluklarla karşılaşan son beş yılda kaç kişi saptanmıştır?” şeklindeki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yanıtlanmasını istedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu soru önergesine verdiği yanıtta, “Bakanlığımız tarafından, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmalarını sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, denetimler, rehberlik faaliyetleri ile işletmeler düzeyinde uygulama çalışmaları sürdürülmektedir” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi kapsamında, solventlerin yoğun olarak kullanıldığı sektörlere yönelik araştırma çalışmaları yaptıklarını anlatan Sarıeroğlu, “Ayrıca, İthalat Tebliği kapsamında, yurtdışından ithal edilen bazı kimyasallar İSGÜM iznine tabidir. Bu kapsamda bazı solvent türleri için içerik analizi yapılmakta, içeriğinde yer alan kanserojen maddelerin oranı tespit edilerek sınır değerleri aşıp aşmama durumuna göre izin belgesi düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda denetim ve takiplerin sıklaştırılması gerektiğini belirterek, “ sayın bakan sorularımıza klasik yanıtlar vermek yerine veriler ile konuyu değerlendirmelidir. Çalışma yapılıyor ama sonuç nedir? Sorunun boyutu nedir? Somut rakamlarla konu açıklanmaya muhtaçtır. Bakanın görevi gerçeği kamuoyu ile paylaşmaktır. Solvent içeren kimyasallarla çalışan kişi sayı kaçtır? Bu işlerde gereken önlemler alınmadığı için kalıcı bozukluklarla karşılaşan son beş yılda kaç kişi saptanmıştır?” şeklindeki sorulara rakamsal yanıt vermelidir” dedi.​