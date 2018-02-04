'Sol elle yemek yiyen şeytan' diyen Diyanet'e Veli Saçılık'tan yanıt

Diyanet skandal bir fetvaya daha imza attı. Din İşleri Yüksek Kurulu Sol elle yemek yenilmemesini istedi ve “Sol elle şeytanlar yemek yer” dedi. Veli Saçılık sosyal medyadan "Benim sadece sol elim var" "yanıtını verdi

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt, Diyanet’in internet sitesinde yer alıyor. Diyabet bu soruya "Sol elle şeytanlar yemek yer" yanıtını verdi... Diyanet'in skandal fetvasına Veli Saçılık'tan anlamlı bir uyanıt geldi: Benim sadece sol elim var.

İşte Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt

"HZ. PEYGAMBER UYARDI"

“Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir.

Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”

ÜNLÜ SOLAKLAR

Türkiye'deki ünlü solaklar arasında, sanatçılar Arif Sağ, Gürse Birsel, Kaan Tangöze, Ezgi Mola, Nejat İşler, Derya Baykal, beyin cerrahı Prof. Gazi Yaşargil, futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın da bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun skandal fetvasına Veli Saçılık'tan manidar bir yanıt geldi. Saçılık, sosyal medyadan verdiği yanıtta; "Diyanet, "sol elle şeytanlar yemek yer" demiş. Benim sadece sol elim var" ifadelerini kullandı.

İşte Veli Saçılık'ın o paylaşımı;