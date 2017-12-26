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26.12.2017 02:35

'Sokakta küfürlere maruz kalıyorum'

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'Sokakta küfürlere maruz kalıyorum'
Çocuklar Duymasın'ın yeni oyuncusu Gülin İyigün canlandırdığı karakter yüzünden tepkilere maruz kalıyor. İyigün, izleyicinin Haluk ve Meltem karakterini çok fazla benimsediğini söylüyor.

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Gülin İyigün Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz‘a verdiği röportajda dizide canlandırdığı ‘Tutku’ karakteri yüzünden izleyiciler tarafından küfürlere maruz kaldığını söyledi. Dizide Haluk (Tamer Karadağlı) karakterini ‘baştan çıkaran’ karakteri oynayan İyigün aldığı tepkileri şöyle anlattı:

Dikkat çeken bir rolünüz var, ne düşünüyorsunuz?

‘Çocuklar Duymasın’, yıllardır benimsediğimiz bir proje. Özellikle Meltem ve Haluk, yakın çevremizden bir çiftmiş gibi, alıştığımız bir aile. Bugüne kadar ilk defa Meltem’le Haluk’un arasına bir kadın girmeye çalışıyor. Bence Tutku en çok bu yüzden dikkat çekti.

Rolünüzü canlandırırken zorlanıyor musunuz?

Ruhun bir yolculuğu olduğuna, yaşamdaki her şeyin bu süreçteki eğitime ve dönüşüme hizmet ettiğine inanıyorum. Benim için oyunculuk, bu anlamda çok besleyici oldu. Tutku, hırslı, karar verdiği her şeye sahip olan ve Haluk’a aşık bir kadın. Onun seçimleri bana göre değil. Tutku şu anda derin bağlar kurduğum biri, onu asla yargılayamam.

Rolünüz için olumsuz tepkiler alıyor musunuz?

Tabii alıyorum. Sadece sokakta değil, sosyal medyadan da sürekli mesajlar geliyor. Eleştiriden öte yorumlar alıyorum. Çok özür dilerim ama küfürler havada uçuşuyor diyebilirim. Sokakta yürürken bir anda küfürlere maruz kalıyorum. Toplum olarak, Haluk ve Meltem’i o kadar benimsedik ki, Tutku herkesi rahatsız etti.

Dizi dışında neler yapıyorsunuz?

Yıllardır yoga yapıyorum. Ayrıca yoga dersi veriyorum. Setle birlikte yoğun bir tempom var. Tiyatro oyunlarını ve sinemayı takip ediyorum.

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