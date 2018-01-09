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10.01.2018 00:00

Sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen taciz şüphelisi tutuklandı

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Sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen taciz şüphelisi tutuklandı
Antalya'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

 İlkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., R.K.'yi takip etmeye başladı. Mehmet E. bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimsenin olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.'yi öpmeye başladı. Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.'yi bırakarak bisikletle olay yerinden uzaklaştı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, YAKALANDI

R.K.'nin durumu anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.'yi gözaltına aldı. 'Cinsel taciz' suçundan 7 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K. ise psikolog eşliğinde ifade verdi.

Gözaltına alınan tacizci, emniyetteki sorgusunun ardından 2 taciz olayından adliyeye sevk edildi. Mehmet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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