Sokak hayvanları için söylediler

İstanbul Taksim’de 27 Ocak cuma günü sahneye çıkan müzik grupları “Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyoruz” konseri verdi.

Konser tamamen ücretsizdi. Organizasyona gelenler, aldıkları mamalarla içeri girdiler ve konserin ve cumartesi gecesinin tadını çıkardılar.

İstanbul Redrock Sahne’de, Caz Sanatçısı Bilge Elif Kendik, Gizem Saatci, Sinem Sayın, Serkan Civelek, Epinephrin gibi ünlü Rock müzik grupları yer aldı.

Organizasyonu yapan Serkan Candaş “Böyle bir organizasyon yapmayı, Basın Danışmanlığını yaptığım Gizem Saatci ile beraber düşündük ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Ara ara bu şekilde organizasyonlar zaten yapıyorum ve bu beni mutlu ediyor, bununla ilgilide birçok ödülüm mevcut. Burada topladığımız mamaları Beşiktaş Çarşı grubuna vereceğiz. Bilindiği üzere Çarşı’nın da “Çarşı Sokak Hayvanlarına Koşuyor” diye bir projesi var. Ayrıca havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının yemek bulması zorlaştı, onların başını sokabilecek sıcak bir yuvaları yok, o yüzden biz de bu şekilde hayvanlara yardım etmeye çalışıyoruz, çorbada bizim de tuzumuz bulunuyorsa ne mutlu bize. Hiçbir menfaatleri olmadan sahneye çıkan sanatçılara, mekan sahibi ve çalışanlarına, konsere gelerek destek olan, bu organizasyon için koşturan herkese ve basın mensuplarına teşekkür ederim, minnettarım” dedi.

Serkan Candaş, bundan sonra da aynı şekilde yardım konserlerinin devam edeceğini, 17 Şubat Köy Okullarına kitap ve kırtasiye yardımı, 27 Şubat tekrardan Sokak Hayvanlarına Yardım Konseri ve Mart ayında da şiddet ve taciz mağduru kadınlar için bir dizi konser daha olacağını belirtti.