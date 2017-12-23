ŞOK 20-26 Aralık 2017 ve 23-26 Aralık 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu... Türkiye'de marketler arasında rekbet içerisinde olan Şok marketler zinciri, ŞOK Market, klasik ürünleri yanında her hafta yeni aktüel ürünler ekleyerek rekabetti arttıracak ürünleri müşterisine sunuyor.

Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor. Yeni bir ŞOK Aktüel Ürünler Haftası'na daha girdik.

Bu hafta boyunca birbirinden iyi ürünler ucuz fiyatlarla vatandaşların karşısına çıkıyor. Kurulduğu ilk günden itibaren halkın dikkatini çeken marketlerden olan ŞOK, müşterilerine sınırsız hizmet veriyor. Şok market resmi sitesinden önce şok mağazalarına haftalık broşürler dağıtıldığında biz de sizler için şok aktüel 20-26 Aralık 2017 ve 23-26 Aralık 2017 aktüel ürünler kataloğunu yayınlıyoruz.

Ülker grubuna geçen ve sayıları binleri aşan Şok mağazalarında daha çok ultra HD televizyonlar ile akıllı cep telefonları ve beyaz eşya kampanyaları damgasını vuruyor. Şok Mağazalarında 20-26 Aralık 2017 ve 23-26 Aralık 2017 gününden itibaren geçerli olacak Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Yeni haftada Şok mağazalarında müşterileri bekleyen indirimli ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz…Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK Marketi, çeşitli ürünleri indirimli olarak alıcıların hizmetine sunmaya devam ediyor. Son olarak bu haftanın ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğunun yayınlanması bekleniyordu.

Beklenen oldu 20-26 Aralık 2017 ve 23-26 Aralık 2017 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Çarşamba ve Cumartesi kataloglarını incelemeden alışveriş yapmayın... Şok marketleri müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmak istiyor. Ürünler stoklarla sınırlı. Bu yüzden eğer sizde şuan araştırma yapmaya başlayacaksanız Şok aktüel kataloğuna da göz atmanızı tavsiye ederiz.