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25.12.2017 22:30

Soğuk ve rüzgarlı havada yüz felcine dikkat

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Soğuk ve rüzgarlı havada yüz felcine dikkat
Kış ayları ve soğuklar nedeniyle sıklıkla üst solunum yolları enfeksiyonlarından şikayet edilir ancak, soğuk ve rüzgarlı havaya bağlı sorunlardan biri de yüz felci.

Yüzdeki kasların çoğunu kontrol eden sinirlerin fonksiyonunu yitirmesine bağlı olarak ortaya çıkan yüz felci, genellikle kalıcı etki yaratmadan yaklaşık 2-3 hafta içinde kendiliğinden kayboluyor. Ancak sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkması için medikal tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin başına gelebilecek bu sorunun ortaya çıkmasında hava şartlarının tetikleyici olduğunu söyledi. Bununla birlikte hastaların çoğunda kesin nedeni bilinmeyin yüz felcine, kulak iltihapları, tümörler, bazı virüsler ve sinir yaralanmalarının da etken olabildiği biliniyor.

NTV'nin haberine göre, yüz felci genellikle yüzün bir tarafını etkiliyor. Yüz kaslarının çalışmaması nedeniyle özellikle dudak çevresinde, yüzün bir yarısında kayma oluşması, gözü kapamak, konuşmak ve yemek yemekte zorluk çekmek en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Yüzün etkilendiği tarafta göz kuruluğu ve yaşarmalarının da görülebileceğini belirten Dr. Ortaçbayram, ileri vakalarda tat almada güçlük de yaşanabileceğini belirtti. Ancak yüz felci yaşayanlardaki belirtiler hastalığın şiddetine göre her hastada farklılaşabiliyor.

Aşırı soğuk hava ve rüzgar yüze, bölgedeki sinirlere direkt olarak etki ediyor. Üstelik soğuk nedeniyle kasların da isteksizce kasılması yüz felci için zemin hazırlıyor.

'ATKI VE ŞAPKA GİYMELİ, ISLAK SIÇLA DIŞARI ÇIKILMAMALI'

Sorunun oluşumunu önlemek için korunmak son derece önem taşıyor. Bu nedenle, soğuk ve rüzgârlı günlerde atkı ve şapka giymek, otomobil kullanırken camları kapalı tutmak, ıslak saçla dışarı çıkmamak alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

Dr. Ortaçbayram, yüz felci geçirenlerin şikayetlerinin çoğunlukla cerrahi ya da medikal tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelebildiğini ifade etti. Ancak normalleşme sürecini hızlandırmak için, medikal tedavi ile birlikte yüz kaslarına masaj uygulamak yarar sağlıyor. Ayrıca, rahatsızlık süresince tam olarak kapanmayan gözleri enfeksiyonlar ve travmalara karşı korumak için, antibiyotik, suni gözyaşı ve göz bandı kullanmak gerekiyor.

Belirtilerde 3 hafta içinde iyileşme görülmediği takdirde EMG testi yapılarak, sinirin fonksiyonu ölçülerek olası bir cerrahi girişim için değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, yüz felci sadece yüz bölgesinde görülen bir hastalık olduğundan vücudun diğer bölgelerinde görülebilecek uyuşukluklarda olası başka rahatsızlıkların araştırılması da gerekiyor.

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