Şoförler Latif Doğan ile coştu

Kemer’deki ticari araç şoförlerine yönelik düzenlenen Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri’nin gala gecesinde ünlü şarkıcı Latif Doğan sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Doğan’ın şarkılarına şoförler de eşlik etti.

Kemer’deki ticari araç şoförlerine yönelik düzenlenen Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri’nin Gala Gecesi’ne konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “ Turizmin gelişmesi için önce ülke içinde huzur ve barış gerekir” dedi. Kemer Belediye Mustafa Gül ise ilçe turizmi adına yaptıkları çalışmaları anlattı. Gecede şoförler Latif Doğan konseri ile gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kemer Belediyesi ve Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile ilçede taksi, otobüs ve minibüsler ile turizm taşımacılığı yapan ticari araç şoförlerine yönelik Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri’nin Gala Gecesi Beldibi Rixos Sungate Hotel’de yapıldı. Galaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kemer Belediyesi meclis üyeleri ve 510 şoför ile ailelerinden oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı.

“TURİZM İÇİN HUZUR LAZIM”

Galada bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, “Turizm devasa bir sektör ve dünyanın her yerinden insanların buraya gelmesini sağlıyor. Şoför esnafımız, taşımacı esnafımız turistin Antalya’ya geldiğinde ilk karşılaştığı kişi oluyor. O yüzden bu eğitimler çok önemli. Bu eğitime destek veren Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e teşekkür ediyorum. Bir ülkede huzur varsa, barış varsa o ülkeye turist gelir. Ama eğer siz kendi içinizde barışık değilseniz. Bizi yönetenlerin ağzından çıkanları kulakları duymuyorsa orada ne turizm olur, ne ekonomi olur, ne esnaf olur, ne huzur kalır. Biz huzur istiyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Halkımızın huzur ve refahı için siyaset yapıyorum. Bu ülkenin tek yumruk, bir arada olmasını istiyorum onun için siyasete girdim” dedi.

“EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ”

Turizmin Kemer’in ana gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Gül ise, “Bu sektörü ilerletmek zorundayız. Turistin hava alanında ilk gördüğü kişi taşımacı arkadaşlarımız, en son hava limanına bırakan yine onlar oluyor. Direksiyondaki tecrübeleri tartışılmaz olan şoför kardeşlerimizi bu eğitim seminerinde bir araya getirdik. Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz.. Buraya aileleriyle birlikte katılan şoför kardeşlerimiz bir taraftan eğitim alırken bir taraftan da birbirleriyle tanışma kaynaşma fırsatı buluyorlar” dedi.

“YERLİ TURİST SAYISINDA BİRİNCİYİZ”

Kemer’in tanıtımı ve turizmi için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Gül, “2014 yılında 1 milyon 100 bin Rus turist geldi. Ancak 2016 yılında Rusya ile büyük bir sıkıntı yaşadık. Rus turistin gelmemesinden doğan sıkıntıyı yerli turistle aşmak için çalışmalara başladık. İlçemize gelecek yerli turisti artırmak için de şehir şehir dolaşarak seyahat acentelerini ziyaret ediyoruz. Bu yılda İzmir, Hatay, Gaziantep, Adana ve Mersin’e gittik. Önümüzdeki günlerde de Ankara’ya giderek 700 seyahat acentesini ziyaret edeceğiz. Bu kentlerde Kemer’deki tesisleri, doğasını, tarihini ve insanların misafirperverliğini anlatıyoruz. 2012 yılından önce Kemer’e gelen toplam turistlerin içindeki yerli turist oranı yüzde 5’ti. Yaptığımız çalışmalarla 2016 yılında 650 bin civarında yerli turistin ilçemize gelmesini sağladık. Kemer’imizi Türkiye’de en çok yerli turist çeken ilçe haline getirdik. Bazı Kendini bilmezler çıkıyor bana ‘festivalci başkan’ diyorlar. Altın Nar Festivali’ne ünlü sanatçıları hem Kemerli hemşerilerimizle buluştururken yerli turistin de gelmesini sağlıyoruz. Yerli turizmi önemli katkısı oluyor” diye konuştu.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Galada konser veren Oktay Oktay’’ın daveti üzerine sahneye çıkan Kemer Belediye Mustafa Gül sanatçı ile birlikte “Ceza” isimli şarkıyı seslendirdi. Galanın finalinde ise ünlü şarkıcı Latif Doğan sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Doğan’ın şarkılarına şoförler de eşlik etti.