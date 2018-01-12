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12.01.2018 09:35
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Soda ile maden suyu arasındaki fark

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Soda ile maden suyu arasındaki fark
Gerçek maden suyunun bilinen bir zararının olmadığı belirten Dr.Fevzi Özgönül,’Ülkemizde maden suyu adı altında satılan sodanın içerisine katılan doğal olmayan aromalar, tatlandırıcılar ve aşırı bikarbonat içeriği nedeni ile zararı görülebilmektedir.’dedi

Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur.

İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur.

Dr.Fevzi Özgönül ,’ Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur. Dolayısıyla tüketilmesi önerilen doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için ürünün üzerindeki etiketi okuyup karar vermek çok önemlidir. ’dedi.

Maden suyunun yararlarına gelince;

•          İçerdiği magnezyum, kalsiyum, flor gibi mineraller le mineral ihtiyacımızı karşılamak için güzel bir kaynaktır.

•          İçerdiği sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde hem mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı etkisi vardır, hem de böbrek fonksiyonlarını dengeler.

•          Cilt için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar. Cildimize gergin ve diri kalmasını sağlar

•          Özellikle yaz aylarında ve spor yaptıktan sonra ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin geri alınması için çok güzel bir alternatiftir.

•          İçerdiği karbondioksit gazı sayesinde asitli içeceklere güzel bir alternatiftir.

•          Aynı zamanda bikarbonat özelliği sayesinde mide asidinin çok olduğu durumlarda rahatlatıcı bir etkisi de vardır.

•          Spor sonrasında ayran ile birlikte alındığında hem tok tutma hem de zayıflatma etkisi vardır.

•          Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür de ağız ve diş sağlığının gelişmesi için son derece yararlıdır.

Peki Zararları Nelerdir?

•          Sağlığımız için kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlarda bile bir doz vardır. Bu nedenle maden suyu içerken de bu doz çok önemlidir. Bu nedenle düzenli maden suyu içiyorsak onunda abartmadan günde 1 litreyi geçmeyecek şekilde tüketmekte yarar vardır

•          Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem de besinlerden mineral emilimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan SODA içerdiği  bikarbonat nedeniyle yemek sırasında ve hemen sonrası içildiğinde mide asit dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir.

•          Bazı maden sularında sodyum miktarı yüksek olabilir. Eğer tansiyon yüksekliği şikayetiniz varsa bu maden sularından tüketmemeniz önerilir. Sodyum miktarının yüksek olup olmadığını etiketinden kontrol edebilirsiniz.

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