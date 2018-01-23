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24.01.2018 05:15

Soçi'deki kongreye davet edilen ülkeler belli oldu

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Soçi'deki kongreye davet edilen ülkeler belli oldu
Rusya, Soçi'de yapılacak Suriye kongresi için İngiltere, Çin, ABD ve Fransa, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'na davet mektubu gönderdi.

Rusya, 29-30 Ocak tarihleri arasında Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlanan ülkelere davet mektubu gönderdi. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev tarafından davet gönderilen ülkelerin BMGK'nin daimi üyeleri; İngiltere, Çin, ABD, Fransa ile Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, davet edilen ülkelere gönderilen mektupta, "Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta ayrıca, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı  ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi.

Mektupta, "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.

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