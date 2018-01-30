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31.01.2018 01:40

Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı

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Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı
Son dakika haberine göre Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklandı.

Soçi Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuç bildirgesi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaparak, Suriye hükümetinin yalnızca Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Açıklamada, kongre katılımcılarının yaklaşık yedi yıldır süren savaşın ardından Suriye'nin kurtuluşu için temel prensiplerde anlaştığı bildirildi. Bildirge, ülkenin seçimler yoluyla demokratik bir yola girmesi vurgusunu yaptı.

Kongrenin sonuç bildirgesi, hangi ırk ve etnisiteden olursa olsun tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğuna işaret etti.

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