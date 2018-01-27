SKANDAL olay: Engelli çocuğa tecavüz ettiler!

Suriye iç savaşında atılan bombalar nedeniyle aklını yitiren 13 yaşındaki kız çocuğu, Türkiye'ye yerleştikten sonra Bursa'da trafik kazasında ölen ağabeyinin cenazesini almaya gittiklerinde tecavüze uğradı.

DHA- Engelli kız çocuğunun, tecavüzden sonra dünyaya gelen 19 günlük erkek bebeği bu sabah öldü.

İç savaşın yaşandığı Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce kaçan Ş. çifti, ikisi kız, 4 çocuklarıyla Adana'ya yerleşti.Çiftin 13 yaşındaki kızları M.Ş. Suriye'deki içsavaş sırasında atılan bombalar nedeniyle aklını yitirmişti.

AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GİTTİ

Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani, dokuz ay önce Bursa'ya giderek çalışmaya başladı. Ancak geçen yıl Abdullah geçirdiği trafik kazasında öldü. sonucu Aile de engelli kızlarıyla birlikte cenazeyi almak için Bursa'ya gitti.

EMANET ETTİKLERİ YAKINLARI TECAVÜZ ETTİ

Aile Bursa'ya gelip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da Bursa'daki bir yakınlarının yanına bıraktı. Ancak aile eve geri döndüklerinde elbisesi yırtık halde bulduklarını kızlarının tecavüze uğradığını öğrendi. Oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, soruşturma başlattı ve DNA eşleşmesi için örnekler aldırıldı.

HASTANEDE HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Acılı aile, oğullarının cenazesini alarak kızlarıyla birlikte Adana'ya döndü. Aile, oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı şikayeti oldu. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Tecavüzden hamile kalan kız çocuğu, 3 Ocak'ta Adana Şehir Hastanesi'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında Mahsun adı verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası evlerine dönen zihinsel engelli çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.

BEBEK 19 GÜN SONRA ÖLDÜ

İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneanne, yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını görünce şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, bebeğin öldüğünü tespit etti. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan ekipler, polise haber verdi. Şüpheli ölüm üzerine polis, soruşturma başlattı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebek, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

BEBEKTEN, ANNEDEN VE SUÇLANAN KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Bebeği ölen M.Ş.'nin annesi N. Ş., çocuğunun zihinsel engelli olduğunu, tecavüz sonucu hamile kaldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Ağabey E. Ş. de, kardeşinin tecavüze uğradığını anlatarak yardımcı olunmasını istedi. Savcılık talimatıyla bebekten, anneden ve Bursa'da tecavüzle suçlanan kişiden DNA örneği alındı.