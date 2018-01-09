Skandal mesajın sahibi öğretmen açığa alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sosyal paylaşım hesabından yaptığı, ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili paylaşım nedeniyle tepki çeken Saray İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cihad Ç. açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.



Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı" dedi.



Bu arada, Cihad Ç.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerinin tümünü kaldırdığı görüldü.

KONYA'DA FELSEFE ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALINMIŞTI



Kısa bir süre önce Konya'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açığa alınmıştı. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı. Harmancı'nın mesajları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.