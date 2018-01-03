Skandal KHK'nın iptali için AYM'ye başvurdu

Avukat Sedat Vural, ‘sivillere cezasızlık’ düzenlemesinin de yer aldığı 696 sayılı KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

DUVAR - Avukat Sedat Vural, ‘sivillere cezasızlık’ düzenlemesinin de yer aldığı 696 sayılı KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Avukat Sedat Vural, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

‘Darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için müdahale eden sivillere cezasızlık’ getiren KHK’daki düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanan Avukat Vural, kararnamenin iptalini istedi.

Vural, başvuru dilekçesinde AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) “Bir kanunun bizzat soyut mevcudiyeti, somut bir uygulama olmadan da bireyi doğrudan etkilemekte ise bu kanun kişinin haklarını ihlal etmiş olur” hükmüne atıf yaparak, ‘potansiyel mağdur’ olduğunu belirtti.

696 sayılı KHK’deki tartışılan maddenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, ‘Adil Yargılanma Hakkı’, ‘Etkili Hukuk Yolu İhlali’ ve ‘Eşitlik İlkesine Aykırılık’ konularındaki maddeleriyle çeliştiğini belirten Vural, AYM’nin vereceği iptal kararıyla, toplumdaki genel kaygıyı giderileceğini söyledi.

Daha önce CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de aynı KHK için AİHM’e iptal başvurusunda bulunmuştu.