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12.02.2018 17:35

Skandal açıklamaları ile ünlü isimden sürpriz karar

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Skandal açıklamaları ile ünlü isimden sürpriz karar
"Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadelerinin ardından yeni evli erkeklere de “genç kaynana şehvet uyandırır” uyarısı yapan İhsan Şenocak, Diyanet İşleri'ndeki görevinden istifa etti.

Bir kaç ay önceki ‘pantolon' fetvası sonrası büyük tepki uyandıran Şenocak, hakkında açılan idari soruşturmanın ardından açığa alınmıştı. Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

“Genç kaynana şehvet uyandırır” açıklaması ile ikinci bir skandala imza atan Şenocak bugün istifa etti. 

 

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