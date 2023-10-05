Zoom toplantısına katılan Engin Altay, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Özgür Özel'in koltuğuna talip!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği “değişim” toplantısında yer alan CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. T24'ten Eray Görgülü'nün aktardığına göre Altay’ın, “Grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım” diyerek, Kurultay sonrasında Özgür Özel’in yerine Grup Başkanlığına hazırlandığı öğrenildi. Bu görüşme kulislerde, “Değişimci Altay, Kılıçdaroğlu tarafına geçti” yorumlarına neden oldu.

CHP'de geçtiğimiz aylarda Zoom üzerinden yapılan değişim toplantısına Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın bulunduğu toplantıda eski CHP Grup Başkanvekili ve eski İstanbul Milletvekili Engin Altay da yer almıştı. Altay, toplantı ile ilgili “Çalışmalarımız, parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır” ifadesini kullanmıştı. Değişimcilere yönelik getirilen eleştirilerin başında ise, 7 dönemdir milletvekili olması nedeniyle Engin Altay geliyordu.

PAZAR GÜNÜ MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİLER

Özgür Özel’in Genel Başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından bugüne kadar Özel’e kamuoyu önünde açık bir destek sunmayan Engin Altay’ın bir süredir gelişmeleri izlediği ifade ediliyor. CHP’de kurultay tarihinin yaklaşmasıyla kulisler de hızlanırken, Özgür Özel’in beklenen rüzgârı yakalayamadığını düşünen bazı partililer, Kılıçdaroğlu’nun tarafında yer almaya başladı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle Engin Altay, pazar günü Meclis’te Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

ÜZERİME BİR ŞEY DÜŞERSE YAPMAKTAN ÇEKİNMEM

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan seçilmesi durumunda Kurultay sonrası yapılacak TBMM Grup Başkanlığı seçimi gündeme geldi. Daha önce “Çekilmesini bilmek lazım” diyen Altay’ın “Talebin Genel Başkandan gelmesi halinde ya da grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım” diyerek, Özgür Özel’in yerine Grup Başkanlığı için hazırlandığı öğrenildi. Bu görüşme, CHP kulislerinde, “Zoom toplantısında yer alan değişimci Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu tarafına geçti” yorumlarına neden oldu.