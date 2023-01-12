Ziyareti yarım kalmıştı: Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor

CHP, yaklaşan seçimlerden önce mevcut iktidarın dış politika tercihlerini eleştirmeye ve olası iktidarında vizyonunu açıklamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, ocak sonunda tekrar Almanya'ya gidecek.

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Ziyareti yarım kalmıştı: Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle yarıda kestiği Almanya ziyaretini ocak sonunda gerçekleştirecek.

CHP kaynaklarına göre programın ana teması, endüstriyel dönüşüm, akıllı endüstri ve yeşil enerji hamleleri olacak ve CHP Genel Başkanı, bu alanlarda Türkiye’de gerçekleştirilmesini önerdiği çalışmaları yerinde gözlemleyecek; sektör temsilcileriyle toplantılar yapacak.

Gazete Duvar’dan Menekşe Tokyay’ın haberine göre, 26 Ocak’ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci Altılı Masa toplantısının ardından 30 Ocak’ta kamuoyuna tanıtılacak olan Ortak Politikalar Metni'nde beş sayfalık bir dış politika hedef ve ilkeler metni de yer alacak. Söz konusu metinde dış politikanın ana eksenlerine dair genel prensipler belirtilerek, altı partinin mutabık kaldığı “dış politikada mutlaka yapılacaklar”a dair bir liste de bulunacak.

BATI EKSENLİ YÖNELİM

Kaynaklar, seçimlerde iktidarın değişmesi durumunda dış politikada Batı eksenli köklü bir dönüşüm olacağına, Avrupa Konseyi’nin tüm belgelerine ve Demirtaş ile Kavala’yla ilgili olanlar da dahil olmak üzere temel kararlarına uyum gösterileceğine dikkat çekiyor.

Şam’la süren normalleşme ve diyalog sürecinin önemsendiği belirtilirken, CHP’nin olası iktidarında "Suriyeli mültecilerin gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağı" ve Suriye’yle 10 yıldır süregiden diyalogsuzluk döneminin telafi edileceği belirtiliyor.

Bu çerçevede, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde olan bölgeler yerine kendi yurtlarına ve geldikleri şehirlere dönmelerinin sağlanacağı, gittikleri yerlerde günlük yaşam koşullarının temin edileceği, sağlık, eğitim ve iş imkanlarının güçlendirileceği, Türkiye-Suriye sınırındaki iş insanlarının bölgeye fabrika kurması ve yatırım yapmasının teşvik edileceği, Suriyelilerin ülkelerine döndüklerinde hapse atılmayacaklarının garantisinin Esad rejiminden alınacağı vurgulanıyor.

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