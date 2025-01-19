Zehirlenme İddiaları Gündem Olmuştu: İBB'nin Dağıttığı Gıda Ürünlerinin Numune Analizleri Çıktı

Şile 75. Yıl Ortaokulu’nda geçen ay, İBB Okul Beslenme Desteği kapsamında dağıtılan gıda paketlerinden zehirlenme vakaları olduğu iddiası çürütüldü. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda yapılan analizle, söz konusu ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmadığı anlaşıldı.

Zehirlenme İddiaları Gündem Olmuştu: İBB'nin Dağıttığı Gıda Ürünlerinin Numune Analizleri Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son dönemde pek çok ithamla karşı karşıya kalırken, İstanbul Şile 75. Yıl Ortaokulu’nda 25 Aralık 2024'te yaşanan, "İBB Okul Beslenme Desteği kapsamında dağıtılan gıda paketlerinden kaynaklandığı" ileri sürülen zehirlenme iddialarına ilişkin inceleme tamamlandı.

İBB Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede, olayın ardından paketlerden alınan numuneler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz edildi. Sonuçlar, İBB'nin paketlerinin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını tespit etti.

Zehirlenme İddiaları Gündem Olmuştu: İBB'nin Dağıttığı Gıda Ürünlerinin Numune Analizleri Çıktı - Resim : 1

SAĞLIK RİSKİ YOK

Laboratuvarda, paketlerde yer alan sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan alınan sonuçlara göre, ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulundu. Raporda, ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken, "Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

GIDA MÜHENDİSLERİ DENETİMİNDE HAZIRLANDI

Gıda paketlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerinin, uzman gıda mühendislerinin denetiminde yürütüldüğü, Şile’deki dağıtım sırasında da her partiden numune alınarak test edildiği ve tüm prosedürlerin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Zehirlenme İddiaları Gündem Olmuştu: İBB'nin Dağıttığı Gıda Ürünlerinin Numune Analizleri Çıktı - Resim : 2

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE YALANLAMIŞTI

Olay günü rahatsızlanarak hastaneye başvuran ve aynı gün taburcu edilen öğrencilerle ilgili sağlık görevlileri "Yaşanan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilmesini destekleyecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmamıştır. Şu anki bulgular, olayın kesin bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmesini desteklememektedir. Kesin sonuçlar, laboratuvar analizlerinden sonra netleşecektir" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

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